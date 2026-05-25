Juan Silva'nın Yükselişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Juan Silva'nın Yükselişi

Juan Silva\'nın Yükselişi
25.05.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, büyük taliplerle 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig'de 2025-26 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, geçen 2 sezonda adeta değerine değer kattı. Geride kalan sezonun devre arasında Fransız temsilcisi Lille'in 15 milyon euro bedelle satın almak istediği oyuncu, Göztepe'ye sadece 900 bin euroya transfer oldu. Juan, 2024-2025 sezonunda Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanırken, Göztepe 2025-2026 sezonunda ise oyuncunun bonservisini almayı başardı. 900 bin euro karşılığında Juan'la 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe, 24 yaşındaki Sambacı'yı vitrine çıkardı.

Önceki sezon Romulo'yu parlatıp Brezilyalı golcüyü Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon euroya satan sarı-kırmızılılar, bu yaz döneminde de Juan'ı uğurlamaya hazırlanıyor. Ara dönemde Juan'ı satmayan Sport Republic şirketinin, tıpkı Romulo'da olduğu gibi futbolcuyu yüksek bir bedel karşılığında vereceği kaydedildi. Fransız ekibi Lille'in bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken, Avrupa'da birçok takımın da Juan'ı istediği belirtildi. Juan Silva, ilk senesinde Göztepe'de 26 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 1665 dakika süre alan Juan, 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Brezilyalı golcü, geride bıraktığımız sezonda ise kariyer rekoru kırdı. Göz-Göz'de 32 maçta 2591 dakika forma giyen Juan, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juan Silva'nın Yükselişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ yorumu
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" yorumu
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:10:01. #7.13#
SON DAKİKA: Juan Silva'nın Yükselişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.