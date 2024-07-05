Jude Bellingham'a UEFA'dan para cezası ve bir maç men cezası - Son Dakika
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Jude Bellingham'a UEFA'dan para cezası ve bir maç men cezası

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Slovakya'ya attığı gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a 30 bin avro para cezası ve bir yıl ertelemeli olarak bir maç cezası verdi. Bellingham'ın gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi. İngiltere Futbol Federasyonu ise taraftarların çıkardığı kargaşa ve havai fişek yakılması nedeniyle cezalandırıldı.

05.07.2024 14:23
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UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a 30 bin avro para cezası ve bir yıl ertelemeli olarak bir maç ceza verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin avro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verildiği, söz konusu maç cezasının ise bir yıl ertelendiği belirtildi.

Son 16 turunda İngiltere'nin uzatma bölümleri sonunda Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonuna ise taraftarının çıkardığı kargaşa nedeniyle 10 bin, havai fişek yakıldığı için de 1 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Jude Bellingham'a UEFA'dan para cezası ve bir maç men cezası - Son Dakika

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