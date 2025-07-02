FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etti.
İspanyol devi, Monterrey'i 2-1'lik sonuçla saf dışı bırakan Borussia Dortmund'la cumartesi günü yarı final için karşı karşıya gelecek.
İyi dost oldukları bilinen Arda Güler ile Jude Bellingham saha içinde şiddetli biçimde tartıştı. İngiliz yıldızın tepkisi milli yıldızı çoksinirlendirdi. Saha içindeki pozisyonu anlatan Arda Güler, ellerini iki yana sallayıp Bellingham'a karşılık verdi. İki oyuncu arasındaki kısa süreli gerilim, sosyal medyada viral oldu. Türk futbolseverler Arda Güler'e destek verdi.
Son Dakika › Spor › Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı - Son Dakika
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