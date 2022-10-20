Judo: Abu Dabi Grand Slam - Son Dakika
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Judo: Abu Dabi Grand Slam

20.10.2022 09:38
Judo: Abu Dabi Grand Slam

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarın başlayacak Abu Dabi Judo Grand Slam'de Türkiye, 9 sporcuyla yer alacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yarın başlayacak Abu Dabi Judo Grand Slam'de Türkiye, 9 sporcuyla yer alacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda 5 kadın ve 4 erkek milli judocu mücadele edecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek organizasyonda 65 ülkeden 176 kadın, 242 erkek judocu ter dökecek.

Abu Dabi'de madalya mücadelesi verecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Tuğçe Beder ve Merve Azak (48 kilo), Özlem Yıldız (57 kilo), Fidan Ögel 70 (kilo) ve Sebile Akbulut (+78 kilo).

Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Muhammed Demirel (66 kilo), Bilal Çiloğlu (72 kilo) ve Mert Şişmanlar (100 kilo).

Kaynak: AA
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Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judo: Abu Dabi Grand Slam - Son Dakika

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