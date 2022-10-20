Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda 5 kadın ve 4 erkek milli judocu mücadele edecek.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Judo: Abu Dabi Grand Slam - Son Dakika

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