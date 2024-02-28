Judo Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Denizli\'de yapılacak

Judo Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 05-06 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek şampiyonada 81 ilden toplamda 430 sporcu tatamiye çıkacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar kapsamında 05-06 Mart 2024 tarihlerinde Judo Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği yarışmalar için hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor. 81 ilden 430 sporcu Türkiye Şampiyonası Finalleri için iki gün boyunca Denizli'de tatamiye çıkacak. Yarışmaların açılış seremonisi 05 Mart 2024 Salı günü saat 14.00'te Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda olacak.
Birbiri ardına spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Denizli'de organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Judo Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını yakından takip eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 81 ilden 430 sporcuyu Denizli'de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. İlman, Şampiyona için Denizli'ye gelecek tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ
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