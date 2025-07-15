Judocu İkilinin 2028 Hedefi: Altın Madalya - Son Dakika
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Judocu İkilinin 2028 Hedefi: Altın Madalya

15.07.2025 11:22
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Fidan Ögel ve Tuğçe Beder, 2024'te başarısız oldukları olimpiyatların ardından 2028 için madalya peşinde.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda istedikleri sonuçları alamayan milli judocular Fidan Ögel ve Tuğçe Beder'in ortak hayali, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya ulaşmak.

Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan iki sporcu, olimpiyat madalyası için yoğun bir şekilde çalışıyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fidan ve Tuğçe, önce uluslararası turnuvalar, ardından da 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefiyle ter döküyor.

Fidan Ögel, AA muhabirine, 14 yaşından bu yana judo ile ilgilendiğini söyledi.

Judoya ablasının teşvikiyle başladığını belirten Fidan, "Ablam judo yapıyordu, onu örnek alarak başladım. Bugüne kadar Avrupa ve dünya ikinciliğim, çok sayıda Türkiye şampiyonluğum var. Geçen yıl takım halinde Avrupa ikincisi olmuştuk. 2024 Paris Olimpiyatları'na da katıldım. Orada yenildim ama tecrübe edindim. Orada yarım kalan işi 2028'de tamamlamak için çalışıyorum." dedi.

Olimpiyatlara 3 yıl daha süre bulunduğuna dikkati çeken Fidan, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Öğrenciliğin yanı sıra milli takım antrenmanlarına katılıyorum. Kastamonu'da sezonumuzu açtık. Yeni hedefler koyduk ve o yolda ilerliyoruz. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Herkes çok motivasyonlu çalışıyor. Hedefim tabii ki olimpiyat şampiyonu olmak. Bu yolda var gücümle savaşıyorum." diye konuştu.

Tuğçe Beder, ilk olimpiyattaki tecrübesiyle bu kez madalyaya odaklandı

Tuğçe Beder ise judoya 11 yaşında öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladığını dile getirdi.

Bugüne kadar çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna işaret eden Tuğçe, "Avrupa ve dünyada ikincilik ve üçüncülüklerim var. Olimpiyat puan maçlarında ise bronz, gümüş ve altın madalyalara sahibim. 2024 Olimpiyatları'nda yarıştım. İlk olimpiyatımdı ama çok iyi geçmedi. Artık orayı gördüm, oradaki havaya hakimim. İnşallah 2028 Olimpiyatları'nda bu tecrübe ile altın madalyayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kamp ortamının çok iyi olduğunun altını çizen milli judocu, "Kamplarımız yıl boyu sürüyor. Her gün program dahilinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bazen üç antrenman yapıyoruz. Kampta bulunmadığımız zamanlarda da genelde yenilenme süreci oluyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Judocu İkilinin 2028 Hedefi: Altın Madalya - Son Dakika

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