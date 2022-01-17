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Judoda milli takım olimpiyat madalyası için çalışıyor - Son Dakika

Judoda milli takım olimpiyat madalyası için çalışıyor

17.01.2022 11:32

Avrupa Judo Birliğinin (EJU) Antalya'da düzenlenen ortak çalışma kampıyla hazırlıklarına başlayan milli judocular, 2024 yılında Paris'te gerçekleştirilecek olimpiyatlarda madalya elde etmeyi hedefliyor.

Avrupa Judo Birliğinin (EJU) Antalya'da düzenlenen ortak çalışma kampıyla hazırlıklarına başlayan milli judocular, 2024 yılında Paris'te gerçekleştirilecek olimpiyatlarda madalya elde etmeyi hedefliyor.

Kadın Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, Kemer ilçesinde düzenlenen ortak çalışma kampında AA muhabirine, 12 ülkeden 280 sporcunun katılımı ile olimpiyat yolunda hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Bu yıl düzenlenecek grand slamlere genç bir ekiple katılacaklarını belirten Çakıroğlu, judonun ülkede son yıllarda ivme kazandığını kaydetti.

Judoda Türkiye'nin en son 2000 yılında Hüseyin Özkan ile altın madalya kazandığını hatırlatan Çakıroğlu, "Çalışmalarımızı madalya almak için yapıyoruz. Genç jenerasyonumuz ile olabilecek en yüksek sayıda olimpiyatlara katılmayı ve madalya ile ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Bunu başaracağımıza da yürekten inanıyorum. Kişisel olarak en büyük hedefim de bir kadın judocunun madalya alması. Ülkemiz, Bakanlık her türlü desteği bize veriyor. İki sene tam motivasyon ve disiplinli çalışma ile bize duyulan güvenin karşılığını vereceğiz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ülkelerin Antalya'ya gelerek kamp yapmasının Türkiye'ye olan güvenin göstergesi olduğuna dikkati çeken Çakıroğlu, "Yabancı sporcular, Antalya'yı çok seviyor. Bu kamplar Türk sporcular açısından da rakipleriyle mücadele etmeleri, eksiklerini görmeleri açısından olumlu oluyor. " ifadelerini kullandı.

Sandal: "Çok başarılı sporcular yetişiyor"

Erkek Milli Takımı Antrenörü Sinan Sandal ise Türkiye'nin judoda uzun yıllardır olimpiyatlarda madalya alamamasına rağmen her geride kalan organizasyona daha fazla sporcuyla katıldığını söyledi.

Bu ivmenin 2024 Paris Olimpiyatları'nda da süreceğine inandığını dile getiren Sandal, "Paris Olimpiyatları'nı birden fazla madalya ile taçlandırmak istiyoruz. Çalışmalarımıza şimdiden başladık. Çok başarılı sporcular yetişiyor. Onların olimpiyatlarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sandal, olimpiyatlara daha önce hiç katılamadıkları 66, 100 ve ağır sıklet kilolarında da sporcu göndermeyi amaçladıklarını belirtti.

Milli sporcu Mert Şişmanlar ise 9 yaşında ailesinin enerjisini atması için kendisini judoya yönlendirdiğini söyledi. O yaştan itibaren judodan kopamadığını belirten Mert Şişmanlar, "Hedefim, hayalim olimpiyatlara katılmak. Küçük yaşlardan itibaren bu hayalle çalışıyorum. Hayalimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Tüm enerjimi olimpiyatlara sağlıyorum. Olimpiyatlara katılıp ülkeme altın madalya hediye etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Judoda milli takım olimpiyat madalyası için çalışıyor
Judoda milli takım olimpiyat madalyası için çalışıyor
Judoda milli takım olimpiyat madalyası için çalışıyor

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Olimpiyat, Antalya, Paris, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judoda milli takım olimpiyat madalyası için çalışıyor - Son Dakika Spor


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