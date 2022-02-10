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Judoda siyah kuşak 1. ve 2. kademe kursu Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika

Judoda siyah kuşak 1. ve 2. kademe kursu Şanlıurfa'da başladı

10.02.2022 15:43
Judoda siyah kuşak 1. ve 2. kademe kursu Şanlıurfa'da başladı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek judo siyah kuşak 1. ve 2. kademe kursu Şanlıurfa'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek judo siyah kuşak 1. ve 2. kademe kursu Şanlıurfa'da başladı.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mücahid Delioğlu ile Eğitim Kurulu üyeleri Osman Gökçül ve Cihan Özkaya tarafından verilen kursa, Türkiye'nin farklı illerinden aralarında kadınların da bulunduğu 70 kursiyer katılıyor.

Kursun ardından düzenlenecek sınavda başarılı olan katılımcılara ise sertifikaları verilecek.

Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mücahid Delioğlu, AA muhabirine, Türkiye Judo Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonun Şanlıurfa'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kursa Türkiye'nin farklı bölgelerinden 70 kişinin katıldığını aktaran Delioğlu, şöyle konuştu:

"Judo Federasyonu Başkanımız Sezer Huysuz'a çok teşekkür ediyorum, bize her türlü desteğini veriyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de Şanlıurfa'da çok farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Judoya ülke genelinde gün geçtikçe ilgi artıyor ve dolayısıyla bu etkinliklere de yansıyor. Organizasyon aynı anda Kocaeli ve Edirne'de de yapılıyor. 70 kursiyerimizle güzel bir organizasyon geçirmeyi umuyoruz. Biraz yorulacaklar ama inşallah kurs sonunda başarılı olacaklarına inanıyor, hepsine başarılar diliyorum."

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Şanlıurfa, Türkiye, Nisan, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judoda siyah kuşak 1. ve 2. kademe kursu Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika Spor


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