Avrupa Açık'a katılacak milli judocular, Bosna Hersek'e gitti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Açık'a katılacak Judo Milli Takımı, bu ülkeye gitti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, 11-13 Şubat'ta gerçekleştirilecek şampiyonada 30 kadın ve 20 erkek milli judocunun mücadele edeceği belirtildi.
Ay-yıldızlı kafilenin, Avrupa Açık müsabakalarına katılmak üzere bugün kara yoluyla Bosna Hersek'e gittiği ifade edildi.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:
Kadınlar
48 kilo: Sıla Ersin, Merve Azak, Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin
52 kilo: Buketnur Karabulut, Dilara Lokmanhekim, Damla Çalışkan, Hümeyra Şeras, Yaren Kömürcü
57 kilo: Merve Taş, İrem Korkmaz, Hasret Bozkurt, Eda Karademir, Ayşenur Budak, Ayşe Nur Tuncay.
63 kilo: Ayten Yeksan, İlayda Seyis, Ezgi Karademir, Şeydanur Aydın.
70 kilo: Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Hatice Vandemir, Ümmühan Kıroğlu, Merve Topoğlu.
78 kilo: Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan.
+78 kilo: Kübranur Esir, Sebile Akbulut.
Erkekler
60 kilo: Emirhan Karahan, Fırat Çekim, Ali Bozkurt.
66 kilo: Ejder Toktay, Abdülaziz Kara.
73 kilo: Umalt Demirel, Bayram Kandemir, Yusuf Esirci, Eren Aksoy, Niyazi Gökçen.
81 kilo: Musa Şimşek, M. Mustafa Koç, Yunus Kılınç.
90 kilo: Feyyaz Yazıcı, Can Güzel, Ahmet Çuhadar, Ö. Kemal Aydın.
100 kilo: Mert Şişmanlar, Sidar Akkuş.
+100 kilo: Munir Ertuğ.
Kaynak: AA
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