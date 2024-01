Jurgen Klopp, Liverpool\'dan ayrılacağını duyurdu

İngiliz Liverpool takımını çalıştıran Alman teknik direktör Jurgen Klopp, “enerjisi tükendiği” gerekçesiyle sezon sonunda görevi bırakacağını duyurdu.

56 yaşındaki Klopp, Ekim 2015’te göreve geldi ve kontratı 2026’ya kadardı.

2019'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra, Liverpool'u 2019-20'de 30 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Klopp kararını açıklarken konuyu takımla Kasım ayında görüştüğünü belirtti:

“Şu anda bunun, ilk kez duyan çok sayıda insan için şok edici olmasını anlayabiliyorum fakat durumu açıklayabilirim, en azından açıklamayı deneyebilirim.

“Bu takımla ilgili her şeyi seviyorum, bu şehrin her şeyini seviyorum, taraftarı seviyorum, takımı seviyorum, ekibi seviyorum. Her şeyi seviyorum. Ama yine de bu kararı alıyor olmam, almam gereken kararın bu olduğuna ikna olduğumu gösteriyor.

“Nasıl söylesem bilmiyorum ama enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok, açıkçası bunu bir noktada duyurmam gerektiğini uzun zamandır biliyordum, ama şu anda kesinlikle iyiyim."

Alman çalıştırıcı açıklamasında "tekrar, tekrar" aynı işi yapmanın zorluğunu da vurguladı.

Klopp, “Birlikte geçirdiğimiz yılların, yaşadığımız şeylerin ardından, size saygım, sevgim büyük ve en azından size gerçeği söylemeyi bir borç biliyorum. Gerçek bu” mesajını da verdi.

Liverpool, Klopp’un başa geçmesinden bu yana büyük zaferler elde etti. Takım 2019'da Madrid'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı yenerek altıncı Avrupa Kupası'nı eve götürdü.

Bu başarıyı UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki zaferleri ve en önemlisi bir sonraki sezon Premier Lig şampiyonluğuyla sürdürdüler.

Geçen sezon büyük bir kupa kazanamasa da bu sezon dört kupa için mücadele ediyor.