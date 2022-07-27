Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi - Son Dakika
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Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi

27.07.2022 14:57

Fransız futbolcu Adrien Rabiot, Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a transfer olmak üzereydi. Ancak annesi Veronique'nin karşı çıkması nedeniyle transferden vazgeçti.

Juventus'da kadroda düşünülmeyen Adrien Rabiot, İngiliz devi Liverpool ile görüşme gerçekleştirdi. Liverpool, Juventus ile Rabiot'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Ancak bu transfer gerçeklemedi.

Liverpool ile el sıkışan yıldızın, transferden vazgeçme sebebi şaşkınlık yarattı: Annesi izin vermemiş

ANNESİ İZİN VERMEDİ

The Sun'da yer alan habere göre, Liverpool'un Fransız orta saha oyuncusu için Juventus ile el sıkıştığı, ancak Rabiot'nun annesi Veronique'nın bu transfere karşı çıktığı iddia edildi. Sebebi ise Veronique'nın oğlunun sadece PSG'de oynamasını istemesi. Juventus'da istenmeyen oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, Liverpool farklı alternatiflere yöneldi.

Liverpool ile el sıkışan yıldızın, transferden vazgeçme sebebi şaşkınlık yarattı: Annesi izin vermemiş
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