Jürgen Klopp\'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde

UEFA Uluslar Ligi'ne Hollanda beraberliğiyle başlayan Almanya Milli Takımı, ikinci hafta mücadelesinde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Jürgen Klopp, bu kritik karşılaşma öncesinde kadroyla ilgili sürpriz bir hamleyi duyurdu.

KALEDE NUBEL OLACAK

İlk iç saha maçına çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı Klopp, Yunanistan karşısında kaleyi Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel'e teslim edeceğini doğruladı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Yunanistan maçında Alexander Nübel oynayacak" ifadeleriyle kaledeki değişimi ilan etti.

TER STEGEN'E DESTEK

İlk Hollanda mücadelesinde kalesini koruyan Marc-Andre ter Stegen'e yöneltilen eleştirilere de değinen Klopp, tecrübeli eldivenin performansından memnun olduğunu belirtti ve kendisine yapılan eleştirileri şaşırtıcı bulduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İSTATİSTİKLERİ

Yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan 29 yaşındaki Alexander Nübel, siyah-beyazlı formayla çıktığı 13 maçta 9 gol yerken, 7 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.