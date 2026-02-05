Juventus\'a Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız müjdesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan İtalyan ekibi Juventus'a 20 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'dan müjdeli haber geldi.

İKİ GÜNDÜR ANTRENMANLARA ÇIKIYOR

Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız, dün ve bugün antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. İtalyan basınındaki haberlere göre; Kenan Yıldız, Atalanta maçı kadrosunda yer alacak. Luciano Spalletti'nin milli oyuncuya ikinci yarıda görev vermeyi planladığı belirtildi.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞİYOR

Juventus'un Kenan Yıldız'ı yavaş yavaş oynatmayı belirtilen haberde, milli oyuncunun Lazio ve Inter maçlarında da az süre almasının beklendiği ancak sakatlığını tamamen atlatarak Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de olmasının beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 31 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Kenan Yıldız, 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.