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Juventus, Empoli ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Juventus, Empoli ile 1-1 berabere kaldı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus sahasında Empoli'yi konuk etti. Milik'in kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Juventus, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus, Empoli ile 1-1 berabere kaldı
27.01.2024 - 22:02,
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İtalya Serie A'nın 22'nci haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus sahasında Empoli ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 22'nci haftasında Juventus sahasında Empoli'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, 18'inci dakikada Milik'in kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Juventus'un 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Öte yandan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 78'inci dakikada Kostic'in yerine oyuna dahil oldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Juventus, Empoli ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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