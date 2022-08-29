Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu - Son Dakika
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Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu

29.08.2022 19:29

Juventus'ta top koşturan Paul Pogba için kardeşi Mathias Pogba bir video paylaşmış ve yıldız futbolcu hakkında bazı belgeler açıklayacağını söylemişti. Bunun üzerine Paul Pogba, kardeşi için şikayette bulundu ve yasal süreç başlattı. Suç duyurusuyla ilgili konuşan Mathias Pogba ise ünlü futbolcunun, Mbappe'ye büyü yaptırdığını belirtirken, "Kylian Mbappe sana karşı olumsuz hislerim yok. Sana bir cadı aracılığıyla büyü yaptırdı. Sözde Müslüman olan bu kafir için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kendisini tehdit eden kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunan Paul Pogba, bu sefer de şok bir ithamla karşı karşıya kaldı. Dünyaca ünlü futbolcunun kardeşi Mathias Pogba, yıldız ismin Mbappe'ye büyü yaptırdığını iddia etti.

"İNSANLARI MANİPÜLE ETMEK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Sporx'in haberine göre, Paul Pogba'nın suç duyurusuyla ilgili açıklama yapan Mathias Pogba, "Küçük kardeşim Paul Pogba, sonunda gerçek yüzünü göstermeye başladı. Polise gidip benim hakkımda yalanlar söyledi. Doğrular ortaya çıktı ve artık beni suçlayamaz. Paul, beni hapse göndermek için yalanlar söyledi ve susturmak için uğraştı. Benim sözlerim ispatlı ve senin sözlerinin aksine yalan değil. Sana söylüyorum Paul, kardeşim, insanları manipüle etmek iyi bir şey değil." dedi.

"SENDEN DAHA BÜYÜK BİR HAİN OLMADIĞINI GÖRECEKLER"

Paul Pogba ile ilgili çok sözler kullanan Mathias açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Tüm bunlar para için değil. Beni bir kuyuya atıp orada bıraktın. Beni suçladın ve ben neredeyse ölüyordum. Masum olduğunu göstermek istiyorsun. Her şey ortaya çıktığında insanlar senden daha büyük bir korkak, daha büyük bir ikiyüzlü ve daha büyük bir hain olmadığını görecekler."

"SANA BİR CADI ARACILIĞIYLA BÜYÜ YAPTIRDI"

Pogba'nın Kylian Mbappe'ye büyü yaptırdığını söyleyen Mathias Pogba, "Kylian Mbappe, şimdi anlıyor musun? Sana karşı olumsuz hislerim yok. Sözlerim senin iyiliğin için. Sana bir cadı aracılığıyla büyü yaptırdı. Sözde Müslüman olan bu kafir için üzgünüm. Yanında bir ikiyüzlü ve haini bulundurma. Senin için asla iyi olmaz." diyerek sözlerini noktaladı.

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Son Dakika Spor Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu - Son Dakika
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