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Juventus, Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Juventus, Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

İtalya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Juventus, Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milli futbolcu Kenan Yıldız da takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.

Juventus, Frosinone\'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
12.01.2024 - 01:36,  Güncelleme: 01:38
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İtalya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Juventus, Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maça 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız da takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Allianz Stadyumu'nda Frosinone'yi ağırladı. Mücadeleyi 4-0'lık üstünlükle tamamlayan Juventus, yarı finalde Lazio'nun rakibi oldu. Karşılaşmaya milli oyuncu Kenan Yıldız da ilk 11'de başladı. 18 yaşındaki futbolcu, 61. dakikada attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. 78. dakikada oyundan çıkan Kenan, yerini 18 yaşındaki Belçikalı genç oyuncu Gonge'ye bıraktı.

Bu golle birlikte Kenan Yıldız, Juventus kariyerinde forma giydiği 11. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Juventus, Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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