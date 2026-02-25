Juventus - Galatasaray Maçına Dair Detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi on 16 turu play-off turu rövanş karşılaşmalarından Juventus- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Allianz

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen