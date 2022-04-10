Juventus, geriye düştüğü maçta Cagliari'yi yendi - Son Dakika
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Juventus, geriye düştüğü maçta Cagliari'yi yendi

10.04.2022 00:09
Juventus, geriye düştüğü maçta Cagliari'yi yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Juventus, Cagliari'yi 2-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Juventus, Cagliari'yi 2-1 yendi.

Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu.

Unipol Domus Stadı'ndaki maçta ilk golü ev sahibi ekip, 10. dakikada Joao Pedro ile buldu: 1-0. Bu golden sonra Juventus gol için baskısını artırdı ve devre bitmeden 45. dakikada Matthijs de Ligt ile beraberliği sağladı: 1-1.

Siyah-beyazlı konuk takıma galibiyeti getiren golü ise 75. dakikada Dusan Vlahovic attı: 1-2.

Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, geriye düştüğü maçta Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Juventus, puanını 62'ye çıkardı ve 4. basamaktaki yerini korudu.

Ev sahibi Cagliari ise haftayı puansız kapattı ve 25 puanla 17. sırada kaldı. Cagliari, ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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