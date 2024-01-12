Juventus, Kenan Yıldız\'ın gol attığı maçta Frosinone\'yi 4-0 yenerek yarı finale yükseldi

İtalya Kupası'nda Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 1 gol attığı maçta Frosinone'yi 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Allianz Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Frosinone'yi ağırlayan Juventus, Arkadiusz Milik'in ilki penaltıdan olmak üzere 11, 38 ve 48, Kenan Yıldız'ın 61. dakikada attığı gollerle 4-0 galip geldi.
Karşılaşmada 78 dakika görev alan 18 yaşındaki Kenan, bu sezon Juventus formasıyla 3. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Juventus, yarı finalde Lazio ile eşleşti.
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