Juventus, Kenan Yıldız\'ın sözleşmesini uzattı

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İtalyan ekibi Juventus, mili oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Yıldız, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Serie A ekiplerinden Juventus, milli takımın golcü oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Kenan Yıldız, Juventus projesinin merkezinde yer aldığını kanıtladı ve sözleşmesini yeniledi. Sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı ve bugünden itibaren 10 numaralı formayı giyecek" denildi.

19 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Juventus ile ligde 27 maça çıkarken, 2 de gol kaydetti. - İSTANBUL