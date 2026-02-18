Juventus maçını izleyen Nihat Kahveci kendinden geçti: Şu an görsem ayaklarından öperim

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'a övgüler yağdı. Karşılaşmanın ardından konuşan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların performansını överken, "Kimse eski Juventus demesin" ifadeleriyle dikkat çekti.

"TÜRKİYE OLARAK GURUR DUYMALIYIZ"

İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda adeta vites yükseltti. Noa Lang'ın iki gol attığı gecede Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Sacha Boey de skora katkı verdi. Juventus'un 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-kırmızılılar, tarihi bir galibiyete imza attı.

Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendiren Nihat Kahveci, "Türkiye olarak gurur duymalıyız. Herkes dünyada Galatasaray'ı konuşacak. Juventus'a 5 gol attı 5! Kolay değil. Çok gurur duyuyorum. Birbirinden iyi performanslar vardı. Bu turu geçtikten sonrası için de konuşalım. Gelecek adına umutluyum. Bu kadro boşuna kurulmadı" dedi.

"BARIŞ'I AYAKLARINDAN ÖPERİM"

Barış Alper Yılmaz'ın performansına ayrı parantez açan Kahveci, "Barış'ı şu an görsem ayaklarından öperim. İkinci yarının başında kötü bir orta yaptı, taraftar alkışladı. Ondan sonra sahada aktı resmen. İki oyuncuya kırmızı kart göstertti say. Felç etti Juventus'u oradan" ifadelerini kullandı.

Juventus'un performansına yönelik eleştirilere de karşı çıkan Kahveci, "Bana kimse eski Juventus değil, kötü oynadılar falan demesin bu seviyede. Böyle maçlarda bunu kabul etmem. Bu seviyede maça çıkmanın kıymetini iyi bilelim" diye konuştu.

Osimhen ve Yunus Akgün arasındaki uyuma da değinen deneyimli yorumcu, "Osimhen çok hırslı bir oyuncu. Bugün 2 asist yaptı. Yunus'la Osimhen çok uyumsuzdu. Yunus'un fiziksel değil, kafasında özgüven gitmiş gibi. Canı sağ olsun. Toparlanmasını ve daha iyi oynamasını bekliyorum" dedi.