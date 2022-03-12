Juventus seriye bağladı - Son Dakika
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Juventus seriye bağladı

12.03.2022 22:40
Juventus seriye bağladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Juventus, Sampdoria'yı deplasmanda 3-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Juventus, Sampdoria'yı deplasmanda 3-1 yendi.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sampdoria ile zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus, Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda karşılaştı.

Juventus, 23. dakikada Maya Yoshida'nın kendi kalesine attığı ve 34. dakikada Alvaro Morata'nın penaltıdan kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Sampdoria 84. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin golüyle skoru 2-1'e getirse de 88. dakikada fileleri bir kez daha havalandıran Alvaro Morata, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Sampdoria'yı 3-1 yenen Juventus, böylece puanını 56 yaptı ve henüz maçını oynamamış 60 puanlı lider Milan ile farkı azalttı.

Bu maçta aldığı sonuçla Juventus, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkartırken, yenilmezlik serisini de 15 maça yükseltti.

Haftayı puansız geçen Sampdoria ise ligde üst üste 3'üncü yenilgisini alıp, 26 puanla 16. sırada kaldı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda Salernitana ile Sassuolo 2-2 berabere kalırken, Spezia ise evinde Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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