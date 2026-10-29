Juventus, Sörloth için kesenin ağzını açıyor! 30 milyon euroluk teklif

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de adı anılan Alexander Sörloth, yeniden Avrupa transfer piyasasının gündemine oturdu.

Atletico Madrid'de istediği forma şansını bulamadığı belirtilen 30 yaşındaki Norveçli golcüye, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un talip olduğu öne sürüldü.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Juventus, Sörloth için 30 milyon euroluk teklif hazırlığına başladı. Atletico Madrid'in ise yıldız santrforun bonservisi için 35 milyon euro istediği iddia edildi.

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosunda görmek istediği Norveçli futbolcu için Juventus'un, iki kulüp arasındaki 5 milyon euroluk farkı oyuncu takasıyla kapatmayı planladığı belirtildi.

Diego Simeone yönetiminde bu sezon yalnızca 3 karşılaşmada toplam 43 dakika süre aldığı aktarılan Sörloth'un geleceğinin, kulüpler arasındaki olası görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.