Juventus Teknik Direktörü Allegri, 18 yaşındaki Kenan Yıldız 'a hayran kaldı - Son Dakika

Juventus Teknik Direktörü Allegri, 18 yaşındaki Kenan Yıldız 'a hayran kaldı

Juventus Teknik Direktörü Allegri, 18 yaşındaki Kenan Yıldız \'a hayran kaldı
Son Güncelleme: 19.08.2023 13:52

Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, teknik direktör Massimiliano Allegri'yi etkilemeyi başardı. Allegri, yaptığı açıklamada Yıldız'a hayran kaldığını belirtti.

Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, İtalyan devinin teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi etkilemeyi başardı. Dünyaca ünlü hoca, Yıldız için "Hayran kaldım." yorumunda bulundu.

"BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullanan Allegri, "Kenan Yıldız muhteşem bir futbolcu, beni çok etkiledi. Hayran kaldım." dedi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus'un genç takımlarında 45 maça çıkan Kenan, 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Hücumda oynayan 18 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

18 yaşındaki Kenan Yıldız, dünyaca ünlü hoca Allegri'yi kendine hayran bıraktı: Beni çok etkiledi
18 yaşındaki Kenan Yıldız, dünyaca ünlü hoca Allegri'yi kendine hayran bıraktı: Beni çok etkiledi
18 yaşındaki Kenan Yıldız, dünyaca ünlü hoca Allegri'yi kendine hayran bıraktı: Beni çok etkiledi

Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus Teknik Direktörü Allegri, 18 yaşındaki Kenan Yıldız 'a hayran kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Juventus Teknik Direktörü Allegri, 18 yaşındaki Kenan Yıldız 'a hayran kaldı - Son Dakika
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