Juventus Teknik Direktörü Allegri, 18 yaşındaki Kenan Yıldız \'a hayran kaldı

Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, İtalyan devinin teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi etkilemeyi başardı. Dünyaca ünlü hoca, Yıldız için "Hayran kaldım." yorumunda bulundu.
Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullanan Allegri, "Kenan Yıldız muhteşem bir futbolcu, beni çok etkiledi. Hayran kaldım." dedi.
Juventus'un genç takımlarında 45 maça çıkan Kenan, 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Hücumda oynayan 18 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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