İtalyan devi Juventus'un orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli, yasadışı platformlarda bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay men cezasına çarptırıldı.
Sky Sport'un haberine göre, Fagioli 7 ay men cezası alacak. Fagioli'nin itirafları, işbirliği ve tedavi isteği sayesinde 3 yıllık cezası 7 aya indirildi.
22 yaşındaki yıldız futbolcunun, yasadışı platformlarda bahis oynadığı için Torino Savcılığı tarafından onaylanan cezası yakında açıklanacak.
Son Dakika › Spor › Suçunu kabul eden Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men edildi - Son Dakika