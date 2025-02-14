Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart - Son Dakika
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Spor

Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart

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Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a 4-1 yenildiği maçta Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesi dikkat çekti. Ayhan, bir yıl arayla aynı pozisyon kaynaklı kırmızı kartla atıldı. Geçen sezon Slavia Prag deplasmanında kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, AZ Alkmaar maçında da yine aynı şekilde takımını eksik bıraktı.

14.02.2025 12:51
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Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda dengeli bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda tamamen oyundan düştü.

KAAN AYHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anı oldu. Bu kart, Galatasaray'ın savunma hattında büyük bir boşluk oluştururken, AZ Alkmaar da bu avantajı iyi kullanarak skoru 4-1'e taşıdı.

TARİH AYNI, POZİSYON AYNI

Kaan Ayhan, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında üst üste kırmızı kart görerek dikkat çekti. Geçen sezon Slavia Prag deplasmanında da fazlasıyla benzer bir pozisyonda yavaş kaldığı için kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, AZ Alkmaar maçında da yine aynı şekilde takımını eksik bırakınca tepkilerin odağı oldu.

Geçtiğimiz sezon 22 Şubat 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştı. Letna Arena'da oynanan maçın ikinci yarısında Kaan Ayhan kırmızı kart gördü, Galatasaray sonrasında 3 gol yedi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Lukas Haraslin'e faul yapan Kaan Ayhan önce sarı kart gördü. Hakem Anthony Taylor, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Taylor, Kaan Ayhan'a kırmızı kart gösterdi. Kaan'ın takımını 10 kişi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, kalesinde 3 gol görerek organizasyona veda etti.

Kaan Ayhan\'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart

Galatasaray, Slavia Prag, Kaan Ayhan, Az Alkmaar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • AlexArda:
    oe feratla çelik size kırmızı çok yakışıyor ahahahahaha sevgililer gününüz kutlu olsun TOPiTOPçifti :) 34 3 Yanıtla
  • 541154:
    zamanı gelıcek fenerde deplasmana gelıcek az de bıze gelıcek az sabır edın 20 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    rezil eden 6s ve 8tas Avrupa gururu Fenerbahçe büyüklüğüne itaatedeceksiniz 6 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    herifin beli dönmüyor kilosu çok. koşamiyor. durdaramiyor kanatları sürekli faul. olanın evlatlarından vazgecmez 10 2 Yanıtla
  • Gökay özel:
    yurt dışında kollayan olmayınca böyle oluyor işte kartıda yersin dördüde yersin 5 2 Yanıtla
  • AlexArda:
    haftasonu travzon ferat nalının 8taşına, rize çelikin 6ssine goyacak keyfime keyif katacağım çelik kapkacağıyla ferat nalı ahhahahahaha 2 4 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    satılmış hakem olmayınca amator cincon oluyolar 5 1 Yanıtla
  • Savcı Bey :
    tarihte iki Fatih var. biri Fatih Sultan Mehmet, Diğeri Fatih Ürek. bizim Avrupa Fatih’i ; Ürek olan Fatih. 1 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Amatör Oyuncu Kaan 5 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    bide tecrübeli oyuncu yazmışsınız böyle tecrübeli oyuncu mu olur 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart - Son Dakika
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