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Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında gol attı - Son Dakika
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Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında gol attı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşmasında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Ayhan, Wilfried Zaha'nın asistiyle ceza sahası içinde yaptığı vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Kaan Ayhan, Trabzonspor maçında gol attı
21.01.2024 - 21:13,
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray konuk olduğu Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Kaan Ayhan kaydetti. Mücadelenin 64. dakikasında Wilfried Zaha'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kaan, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

Bu sezon orta sahada, defansın ortasında ve sağ bekte görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da sol bekte oynadı. Başarılı futbolcu attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Kaan Ayhan 77. dakikada yerini Tete'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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