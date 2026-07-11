Kaan Aykutsun\'un Hedefi 2028 Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya 5-0 yenilerek organizasyona veda eden milli sporcu Kaan Aykutsun, yarım kalan hikayesini 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda tamamlamayı hedefliyor.

Kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Kaan Aykutsun, milli takımla geldiği Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparak kampı tamamladı.

Milli boksör, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları ile 15-26 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak 2028 Olimpiyatları'nda yarım kalan hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

"Olimpiyat şampiyonuna yenilmem benim için tecrübe oldu"

Kaan Aykutsun, AA muhabirine, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme başarısı gösterdiğini söyledi.

Söz konusu olimpiyatların ilk gününde İtalyan boksör Salvatore Cavallaro'yu yenerek son 16 turuna yükseldiğini ifade eden Kaan, "Orada da iki kez olimpiyat şampiyonu ve çok tecrübeli rakibim Arlen Lopez'e kaybettim. Bu bizim için şanssızlıktı ama aynı zamanda önemli bir tecrübe oldu." dedi.

Kaan Aykutsun, 2009 yılında boksa başladığını belirterek, "Kariyerimde 10 kez Türkiye şampiyonluğu var. İki kez de Avrupa'da bronz madalya aldım. Kariyerimin en önemli aşaması yani beni yukarılara doğru hayal etmemi sağlayan şeylerden biri tabii ki olimpiyatlara katılma başarısı göstermem oldu. Öncelikli olarak Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Takım olarak güzel bir hazırlık döneminden geçtiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Hepimizin hedefi birincilik kürsüsünde yer almak"

Takım ve bireysel olarak müsabakalara en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Kaan, şöyle devam etti:

"Hepimizin hedefi birincilik kürsüsünde yer almak. Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nın ardından asıl en önemli bütün sporcuların hayali olan olimpiyat oyunları için 2027 yılının ortasında Avrupa Oyunları var. İstanbul'da düzenlenecek olması da bizim için önemli bir avantaj. Hedefimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda bayrağımızı göndere çekip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için şimdiden çalışmalara başladık."

Başarılı sporcu, olimpiyatlarda yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istediğini vurgulayarak, "Ülkemizi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmiş biri olarak hayallerimin yarım kaldığını düşünüyorum. Tabii ki oraya gitmek bir başarı ama asıl hedefimiz, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmenin yanı sıra birincilik kürsüsünde yer alıp bayrağımızı göndere çekmek. Bunun için kıyasıya mücadele veriyoruz. Hayallerimin yarısına ulaştım ancak diğer yarısının eksik kaldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.