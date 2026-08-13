Kaan Kara, Keçiörengücü-Pendikspor Maçında
Ankara Keçiörengücü ve Pendikspor maçının hakemi Kaan Kara oldu, yardımcıları Ethem Potuk ve Mehmet Erdoğan.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü- Pendikspor maçının hakemi Kaan Kara oldu.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, 16 Ağustos pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Bu maçta hakem Kaan Kara düdük çalacak. Kara'nın yardımcılığını ise Ethem Potuk ile Mehmet Erdoğan yapacak.
Kaynak: İHA
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