Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin kavgası kanlı bitti

Günlerdir sosyal medyada paylaşımlar üzerinden atışan Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavga etti. "İsterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo olan biri beni dövemez" diyen Cebeci, Kazgan karşısında kanlar içerisinde kaldı.

GÜNLERDİR ATIŞIYORLARDI

Kazgan, Cebeci'nin sözlerinden sonra açık çağrıda bulunmuş ve istediği yerde istediği şartlarda kavga edeceğini belirtmişti. Tarafların sosyal medyada karşılıklı atışmaların ardından söz konusu düello bugün gerçekleşti.

"KIRARIM KOLUNU"

Çok sayıda kişinin katıldığı düelloda Kazgan ile Cebeci karşı karşıya geldi. Düelonun başladığı anlarda Cebeci'nin "Kırarım kolunu" demesinin ardından ikili arasındaki kavga başladı. Dakikalarca süren kavgada Cebeci tek yumruk bile atamadan kanlar içerisinde kaldı.

"ŞOV BİTTİ"

Yaşanan kavganın ardından Kaan Kazgan'dan açıklama geldi. Bir video yayınlayan Kazgan "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" dedi.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Spora 9 yaşında kick boks ile başlamasının yanı sıra bir süre ara vermesinden sonra 11 yaşında tekrar MMA dövüşcüsü olarak devam etmiştir. Aynı zamanda Demir Spor'da serbest güreş genç takım kaptanlığı da yapmış. 2011 yılından bu yana aktif olarak profesyonel maçlara çıkıyor.

28 yaşında olan Kaan Kazgan, 1.70 m boyunda ve 68 kilogramdır.

Kaan Kazgan'ın doğum tarihi: 03.10.1994

Kaan Kazgan'ın kilosu: 68 kg

Kaan Kazgan'ın boyu: 1.70 m

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?

Uzun yıllardır New York'ta Personal Trainer ve Manuel Terapist olarak çalıştı. Bu alanlarda çalışan kişilere anatomi ve kinesiology konusunda dersler verdi. Cebeci, iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce biliyor.