Kaan Rahmi Karahan Avrupa 3\'üncüsü

Macaristan'ın Szeged şehrinde düzenlenen 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Avrupa Şampiyonası'nda Muğlalı milli kanocu Kaan Rahmi Karahan, K1 1000 metre yarışında Avrupa 3'üncüsü olarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı. Her yıl elde ettiği başarılarla göğüs kabartan genç sporcu, bronz madalyayla bir kez daha kürsüdeki yerini aldı.

Şampiyonadaki ilk madalyanın gelmesiyle birlikte gözler önümüzdeki final yarışlarına çevrildi. Ay-yıldızlı kafile, kalan kategorilerde hedefini altın madalya olarak belirledi. Szeged'de ay-yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmayan Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu da tribündeki yerlerini alarak milli sporculara moral ve destek verdi.