Kabakcı'dan genç futbolculara tatlım ikramı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Futbol Alt Yapı Gelişim Merkezi Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren sporcularla buluşarak tatlı ikramında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle 12 ayrı bölgede hayata geçirilen ve içlerinde Kayseri'nin de bulunduğu Futbol Altyapı Gelişim Merkezi projesi Kayseri bölge takımlarının antrenmanları Argıncık Amatör Spor Tesislerinde başladı.

Futbol Altyapı Gelişim Merkezi Projesi Kayseri bölge takımlarının futbolcularıyla bir araya gelen İl Müdürü Kabakcı, sporculara antrenman sonrasında tatlı ikram etti. Program sonrasında açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı "Bakanlığımızın geçmiş yıllarda başlatmış olduğu bu proje birçok çocuğumuzun profesyonel takımlarda oynamaya başlamasıyla önemini bir kez daha göstermiş oldu. Alt yapıya verilen önemin göstergesi olan bu projelerle ülkemizde sporunun gelişmesi ve büyümesi daha da hızlanıyor. Sporcularımıza ve antrenörlerimize yeni sezonlarında başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ