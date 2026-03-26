Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler - Son Dakika
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
26.03.2026 13:22
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan üç kulübün radarına girdiği iddia edildi. İtalyan basını, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın, sezon sonu için Buruk'la ilgilendiğini öne sürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Avrupa ve Suudi Arabistan'dan üç kulübün talip olduğu iddia edildi. Sezon sonunda resmi adımların atılması bekleniyor.

3 KULÜP HAREKETE GEÇİYOR

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Okan Buruk için bir İtalyan, bir İngiliz ve bir de Suudi Arabistan kulübü devreye girdi. Kulüplerin sezon bitimiyle birlikte resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

LAZIO İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Okan Buruk için en güçlü aday olduğu belirtildi. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin ayrılığı halinde Buruk'un ilk tercih olacağı ifade edildi.

PREMIER LİG'DEN İLGİ

İngiltere'de zor günler geçiren Tottenham Hotspur'un da teknik direktör adayları arasında Okan Buruk'un yer aldığı öne sürüldü. Listede Marco Silva ve Roberto De Zerbi'nin de bulunduğu aktarıldı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın da teknik direktör arayışında Okan Buruk'u ilk sıraya yazdığı iddia edildi.

Son Dakika Spor Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Yalan haber inanmayın. Bunun bir başarısı yok son üç yılın başarısı hakemlere ayırtır. Hakemler ya penaltı veriyor ya da rakip takıma kırmızı kart veriyorlar 15 23 Yanıtla
  • ali veli konya ali veli konya:
    hoca moca değil, hakemlerin ittirmesiyle gidiyor gs 1 5 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    ABART SON DAKİKA 2 3 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    galatasaraylı değilim, ama bir Türk teknik adamının yurt dışından teklif gelmesi, beni gururlandırır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
