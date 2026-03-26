Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Avrupa ve Suudi Arabistan'dan üç kulübün talip olduğu iddia edildi. Sezon sonunda resmi adımların atılması bekleniyor.

3 KULÜP HAREKETE GEÇİYOR

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Okan Buruk için bir İtalyan, bir İngiliz ve bir de Suudi Arabistan kulübü devreye girdi. Kulüplerin sezon bitimiyle birlikte resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

LAZIO İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Okan Buruk için en güçlü aday olduğu belirtildi. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin ayrılığı halinde Buruk'un ilk tercih olacağı ifade edildi.

PREMIER LİG'DEN İLGİ

İngiltere'de zor günler geçiren Tottenham Hotspur'un da teknik direktör adayları arasında Okan Buruk'un yer aldığı öne sürüldü. Listede Marco Silva ve Roberto De Zerbi'nin de bulunduğu aktarıldı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın da teknik direktör arayışında Okan Buruk'u ilk sıraya yazdığı iddia edildi.