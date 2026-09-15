Kaçkar by UTMB'de 100K'nın şampiyonları Mityaev ve Tallmann oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçkar by UTMB'de 100K'nın şampiyonları Mityaev ve Tallmann oldu

Kaçkar by UTMB\'de 100K\'nın şampiyonları Mityaev ve Tallmann oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UTMB World Series'in Türkiye'deki ilk ve tek ayağı Kaçkar by UTMB'de 100K'lık en uzun parkuru Rus Dmitry Mityaev ile Alman Joanna Tallmann kazandı. 50K'da erkeklerde İspanyol Antonio Martinez Perez, kadınlarda Türk atlet Tuğçe Karakaya birinciliği elde etti.

UTMB World Series'in Türkiye'deki ilk ve tek ayağı Kaçkar by UTMB'de şampiyonlar belli oldu. 100K'lık en uzun parkurda Rus Dmitry Mityaev ile Alman Joanna Tallmann, kürsünün en üst basamağına çıktı. 50K'yı erkeklerde İspanyol Antonio Martinez Perez ve kadınlarda Türk atlet Tuğçe Karakaya kazandı. 20K'nın şampiyonları erkeklerde İranlı Morteza Jafarzadeh ile kadınlarda İspanyol Sara Alonso oldu. 4K'lık Halk Koşusu'na ise iki kardeş Ömer Asaf Durmuş ile Nergis Durmuş damga vurdu.

Kaçkar by UTMB, nefes kesen yarışların ardından şampiyonlarını belirledi. UTMB World Series'in Türkiye'deki ilk ve tek ayağı olan Kaçkar by UTMB, 60 ülkeden 2000'e yakın sporcuyu ağırlarken 100K'lık en uzun parkurda iki yabancı atlet kürsünün en üst basamağına çıktı. Erkeklerde 902 UTMB Index puanı ile yarışın en elit atleti olarak göze çarpan Rus Dmitry Mityaev, 10 saat 31 dakika 57 saniyelik derecesiyle organizasyonun en farklı galibiyetine imza attı. Tüm parkuru sadece 30 saniyelik dinlenmeyle koşan 34 yaşındaki sporcu, Avustralyalı Michael Dimuantes'in tam 1 saat 14 dakika 20 saniye önünde birinciliğe uzandı. Ukraynalı Yevhanii Yermolenko ise parkuru üçüncü sırada tamamladı. Kadınlarda birincilik, 15 saat 13 dakika 50 saniyeyle Alman Joanna Tallmann'ın olurken, ikinciliği Türk atlet Beyza Güzel elde etti. Güney Afrikalı Sveta Becker ise üçüncü oldu.

50K'da İspanyol rüzgarı

50K parkurunda ise erkeklerde İspanyol rüzgarı esti. Yarışın iki büyük favorisi Antonio Martinez Perez ile Nicolas Molina, otoriteleri yanıltmadı. 4 saat 29 dakika 25 saniyelik derecesiyle kazanan Perez, vatandaşına yaklaşık 10 dakika fark attı. Rus atlet Dmitry Bregeda ise bu ikilinin ardından podyumu tamamladı. Kadınlarda ise Tuğçe Karakaya, müthiş bir zafere imza atıp göğsümüzü kabarttı. 30 yaşındaki sporcu, 05.54.10'luk derecesiyle İspanyol atlet Ainara Urrutia Yurrebaso'nun yaklaşık 6 dakika önünde bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Bir diğer Türk sporcu Fatma Taş ise üçüncülüğü elde etti.

Mestan Turhan üçüncü ilan eildi

20K erkeklerde Mestan Turhan, finiş çizgisinden ilk geçen sporcuydu. Ancak milli atlet, parkur dışına çıktığı tespit edilip 15 dakika ceza alınca üçüncü ilan edildi. Yarışta birinciliği 2 saat 4 dakika 38 saniyelik derecesiyle İranlı Morteza Jafarzadeh elde ederken, İtalyan Laris Schina da 2 saat 7 dakika 33 saniyeyle ikinci oldu. Kadınlarda ise Sara Alonso, adeta yarışı domine etti. İspanyol atlet, 2 saat 10 dakika 23 saniyelik derecesiyle en yakın rakibi Ukraynalı Daria Boichuk'un 36 dakika önünde çok kolay bir zafer kazandı. Türk sporcu Tuğba Akın, parkuru üçüncü tamamladı.

Koşu taşları sahiplerini buldu

Sezon sonu Chamonix'de düzenlenecek UTMB World Series finallerine katılmanın yolunu açmaya namzet Koşu Taşları (Running Stones) Kaçkar by UTMB'de dağıtıldı. 100K parkuru galipleri Dmitry Mityaev ile Joanna Tallmann, 3'er taşın sahibi oldu. 50K parkuru birincileri Antonio Martinez Perez ve Tuğçe Karakaya, 2'şer taş kazandı. 20K'nın kazananları Morteza Jafarzadeh ile Sara Alonso da 1'er taş elde etti. Bu sporcular, UTMB Mont-Blanc finallerinde yer alabilmek için kuraya katılım hakkı kazandı.

4K parkuruna Durmuş kardeşler damgası

İkincisi gerçekleştirilen Kaçkar by UTMB'de bu yıl 4K'lık bir Halk Koşusu gerçekleştirildi. Çamlıhemşin Kayak Takımı adına yarışan iki kardeş, hem erkekler hem de kadınlarda birinciliği elde ederek organizasyona damga vurdu. Erkeklerde 17 yaşındaki Ömer Asaf Durmuş, 20 dakika 14 saniyede bitiş çizgisine ilk sırada ulaşırken 16 yaşındaki kardeşi Nergis Durmuş, 26 dakika 19 saniyeyle kadınlarda birinci oldu. İki genç sporcu, ilerleyen yıllarda daha uzun parkurlarda iddialı olacaklarını şimdiden gösterdi.

100K sıralama Erkekler

1. Dmitry Mityaev (Rusya) 10.31.57

2. Michael Dimuantes (Avustralya) 11.46.17

3. Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) 13.04.26

100K sıralama Kadınlar

1. Joanna Tallmann (Almanya) 15.13.50

2. Beyza Güzel (Türkiye) 15.18.44

3. Sveta Becker (Güney Afrika) 16.09.44

50K sıralama Erkekler

1. Antonio Martinez Perez (İspanya) 04.29.25

2. Nicolas Molina (İspanya) 04.39.21

3. Dmitry Bregeda (Rusya) 05.17.46

50K sıralama Kadınlar

1. Tuğçe Karakaya (Türkiye) 05.54.10

2. Ainara Urrutia Yurrebaso (İspanya) 06.00.35

3. Fatma Taş (Türkiye) 06.19.45

20K sıralama Erkekler

1. Morteza Jafarzadeh (İran) 02.04.38

2. Laris Schina (İtalya) 02.07.33

3. Mestan Turhan (Türkiye) 02.10.59

20K sıralama Kadınlar

1. Sara Alonso (İspanya) 02.10.23

2. Daria Boichuk (Ukrayna) 02.46.50

3. Tuğba Akın (Türkiye) 03.01.53

4K sıralama Erkekler

1. Ömer Asaf Durmuş (Türkiye) 20.14

2. Doğukan Sandıkçı (Türkiye) 23.01

3. Ahmet Durmuş (Türkiye) 26.12

4K sıralama Kadınlar

1. Nergis Durmuş (Türkiye) 26.19

2. Irina Petrakova (Rusya) 29.06

3. Asya Esen (Türkiye) 29.57

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaçkar by UTMB'de 100K'nın şampiyonları Mityaev ve Tallmann oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı Çağla Boz’a ev hapsi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı! Çağla Boz’a ev hapsi

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:42:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kaçkar by UTMB'de 100K'nın şampiyonları Mityaev ve Tallmann oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement