Kaçkar by UTMB: Spor Turizminin Gücü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kaçkar by UTMB'nin çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Bakanlık olarak spor turizminde bir bölgesel uzmanlaşma modelimiz var. Kaçkar by UTMB de bu hedeflerimize çok ciddi katkı sağlayan bir organizasyondur" dedi.

Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series organizasyonu olan Kaçkar by UTMB, bu yıl ikinci kez Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 11-13 Eylül tarihlerinde dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getirecek. Yarış öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için tüm hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğünü belirten Temurci, etkinliğin sadece sportif bir yarış değil, Türkiye'nin tanıtımında ve insani diplomaside stratejik bir güç olduğunu vurguladı.

"Bir spor etkinliğinden çok daha fazlası"

İlkini geçen yıl başarıyla tamamladıkları organizasyonun ikincisini bu yıl çok daha kapsamlı ve etkili kılmayı hedeflediklerini ifade eden Temurci, "Kaçkar by UTMB, dünyanın en büyük dağ koşusu organizasyonlarından bir tanesi. Bunu Rize'ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın spor turizminde ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bu dev organizasyonlara imza atıyoruz. Kaçkar by UTMB bizim için sadece sportif bir etkinlik değil; kendimizi, hikayemizi anlatmamıza ve tanıtmamıza imkan veren bir insani diplomasi faaliyetidir" dedi.

"Spor turizminde bölgesel uzmanlaşma modelini uyguluyoruz"

Türkiye'nin dört bir yanında branş odaklı spor turizmi stratejisi yürüttüklerini aktaran Genel Müdür Temurci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak spor turizminde bir bölgesel uzmanlaşma modelimiz var. Doğu Karadeniz'i dağ ve ekstrem sporların merkezi; İstanbul'u maraton ve mega spor organizasyonlarının ev sahibi; Antalya'yı ise tenis, golf, futbol ve kış sporları üssü olarak planlıyoruz. Kaçkar by UTMB de bu hedeflerimize çok ciddi katkı sağlayan bir organizasyondur."

"Hedef 2 bin sporcuya ulaşmak"

Yarışın Rize ekonomisine ve turizmine doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Temurci, "Geçtiğimiz yıl yarış öncesinde bin 900 kayıt alınmıştı ancak olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle 100K parkurunu iptal etmek durumunda kaldık ve sporcu sayısı bin 400'e düştü. Bu yılki hedefimiz 100K parkurunu da gerçekleştirerek 2 bin sporcuya ulaşmak. Sporcularla birlikte aileleri ve sporseverler de kente geliyor. Geçen sene yarış döneminde Ayder'deki otellerin tamamı dolmuş, yer dahi bulunamamıştı. Bu dev organizasyon hem Rize'nin uluslararası marka değerine hem de yerel kalkınmaya büyük güç katıyor" ifadelerini kullandı.

"Spor turizmi görevi Bakanlığımıza verildi"

Spor turizminin devlet politikası olarak güçlendiğine dikkat çeken Temurci, "2019 yılında spor turizminin stratejik bir sektör olarak 11. Kalkınma Planı'na girmesini sağladık. 12. Kalkınma Planı'nda da bu vizyon güçlü bir şekilde yer aldı. 2026 yılı Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile spor turizminin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki tanıtımı ve koordinasyonu görevi resmen Bakanlığımıza verildi. Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Güneydoğu'ya kadar tüm destinasyonlarımızda planlamalarımızı sürdürüyor, ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.