3 haftadır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor karşısında 2 farklı geriye düşünce tribünlerden büyük tepki yükseldi.
Kayserispor'un 61. dakikada Gavranovic'in attığı golle 2-0 öne geçmesinin ardından Fenerbahçe taraftarları tribünde sinirden çıldırdı. Sarı-lacivertliler yönetimi istifaya çağırırken, futbolcular her topla buluştuğunda ıslık çalarak tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı - Son Dakika Spor