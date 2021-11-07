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Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı - Son Dakika

Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı

07.11.2021 20:38

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırladı. 3 haftadır mağlubiyet alan Fenerbahçe, Kayseri maçının 61. dakikasında 2-0 geriye düşünce Ülker Stadı'nda tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

3 haftadır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kayserispor karşısında 2 farklı geriye düşünce tribünlerden büyük tepki yükseldi.

FUTBOLCULARA BÜYÜK TEPKİ

Kayserispor'un 61. dakikada Gavranovic'in attığı golle 2-0 öne geçmesinin ardından Fenerbahçe taraftarları tribünde sinirden çıldırdı. Sarı-lacivertliler yönetimi istifaya çağırırken, futbolcular her topla buluştuğunda ıslık çalarak tepki gösterdi.

Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı

Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadıköy'de büyük protesto! Fenerbahçe taraftarı, yönetimi istifaya çağırdı - Son Dakika
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