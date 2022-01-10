Kadıköy'deki tepki bitmiyor: Koskoca Fener'i ne hale getirdin

Fenerbahçe- Adana Demirspor karşılaşmasında yine aynı tepki görüldü. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Belhanda'nın golünden sonra istifa tezahüratlarına başladı. Başkan Ali Koç'a yoğun tepki gösterildi.

"NE HALE GETİRDİN!"

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında tepkiler şiddetlendi. Taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, 'Ali Koç İstifa', 'Ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' tezahüratlarıyla tepki gösterdi.