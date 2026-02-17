Kadın A Milli Takımı'nın Malta ve Kuzey İrlanda maçları kadrosu belli oldu - Son Dakika
17.02.2026 09:45  Güncelleme: 09:46
Kadın A Milli Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki Malta ve Kuzey İrlanda maçları için kadrosunu belirledi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan 27 kişilik aday kadroda kaleciler, defans, orta saha ve forvet oyuncuları yer almakta.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, maç maratonuna bu hafta sonu başlıyor. 3 Mart Salı günü Pendik Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak maçta Malta'yı konuk edecek Milliler, 7 Mart Cumartesi günü Belfast'taki mücadelede, Kuzey İrlanda'ya konuk olacak. Bu maçların aday kadrosu, teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklandı.

21 Şubat Cumartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını Malta maçına kadar burada sürdürecek. Yurt dışında forma giyen oyuncular Miray Cin, Kader Hançar, Vildan Kardeşler, Selen Altunkulak ve Halle Houssein, FIFA takviminin başlangıç tarihi olan 24 Şubat 2026 tarihinde kampa katılacak.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan Kadın A Milli Takımı'nın 27 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget SK), Ezgi Çağlar (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı)

Defans: İlayda Cansu Kara (Coastal Carolina Women's Soccer), İpek Kaya (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor),

Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget SK), Derya Arhan (Yüksekova Spor Kulübü), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Selen Gül Altunkulak (FC Toulouse)

Forvet: Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget SK), Busem Şeker (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Trabzonspor), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg SV) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

