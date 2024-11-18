Kadın başkan Neymar\'ı reddetti

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Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'ın kadın başkanı Leila Pereira, yıldız futbolcu Neymar'ın transferini kesin bir dille reddetti.

Leila Pereira, Brezilya'nın önde gelen haber portallarından Universo Online'a (UOL) verdiği röportajda, Neymar'ın yeteneklerini överken, fiziksel durumu nedeniyle transfer planlarında yer almadığını belirtti. Pereira, "O harika bir futbolcu, ama Palmeiras'a gelmesi mümkün değil. Santos'a gider mi, bunu bilemem. Ama burada oynayamaz" dedi.

"PALMEIRAS REVİR DEĞİL"

Başkan, transfer politikasında net bir tutum sergilediklerini ifade ederek, takımın ihtiyaç duyduğu oyuncuların sahaya çıkmaya hazır durumda olması gerektiğini vurguladı. Pereira, "Palmeiras revir değil. Transfer ettiğimiz her oyuncunun hemen sahaya çıkabilecek durumda olması gerekiyor" sözleriyle Neymar'a kapıyı kapattı.