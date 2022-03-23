Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika
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Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor

23.03.2022 11:44
Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor

Aydın'ın Esnafgücü Arslanlıspor Kulübü'nün Başkanı Meltem Tuğral, namağlup şampiyonluk için gün sayıyor.

Aydın'ın Esnafgücü Arslanlıspor Kulübü'nün Başkanı Meltem Tuğral, namağlup şampiyonluk için gün sayıyor. Kentte tarihi bir ilki gerçekleştiren Tuğral'ın takımı Nazilli temsilcisi Esnafgücü Arslanlıspor, Aydın 1'inci Amatör 2'nci Grup'ta 37 puanla zirvede yer alıyor. Tuğral'ın ekibi bu hafta pazar günü 2 puan önünde olduğu Bozdoğan Madran Belediyespor maçına şampiyonluk için çıkacak. "Futbolun Topuklu Efesi" olarak anılan 45 yaşındaki Meltem Tuğral, "Pandemiden çıkan esnaflarımızın desteği ile kısıtlı imkanlar doğrultusunda kurulan ve futbolcularımızın özverisi ile ilerleyen bir takım oluşturduk. Takımımızı alnımızın akıyla namağlup lider olarak bugünlere kadar getirdik. Şimdi son hafta bizi 2 puan gerimizden takip eden rakibimiz Bozdoğan Madran Belediyespor ile şampiyonluk maçına çıkacağız. İnşallah bu maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Rakibimize maç öncesi başarılar diler, hak edenin sahada canla başla mücadele ederek kazandığı bir maç olmasını temenni ederim" diye konuştu.

"BU SON ŞAMPİYONLUK MAÇIMIZA DA TÜM KADINLARI BEKLİYORUZ"Antrenör Rıdvan Yıldırım da, "Bu sene Nazilli'de ilk defa bir kadın kulüp başkanımız var. Biz de çok memnunuz. Tüm futbolcularımızla, her şeyimizle ilgileniyor. Takımımız da zaten ligde namağlup lider. Oyuncularımızın ve bizlerin her istediğimizi yerine getirmeye çalışıyor. Bu bizim için çok büyük bir şans. Günümüzde çok büyük takımların, erkeklerin yapamadığını sağ olsun başkanımız, yeşil sahaların topuklu efesi elinden geleni fazlasıyla yapıyor. İnşallah bu sene Arslanlı Esnafsporu hak ettiği yere getireceğiz. Bu hafta sonu ligde son maçımızı Bozdoğan Madranspor ile oynayacağız. Aramızda 2 puan fark var. Biz bu şampiyonluk maçını kazanarak ligde namağlup olarak şampiyon olmak istiyoruz. Bu son şampiyonluk maçımıza da tüm kadınları bekliyoruz. Bu esnafın takımı. Nazilli esnafı da arkamızda olursa bu bize büyük bir güç verir, onları da bekliyoruz. Hep birlikte şampiyonluk sevincini yaşamak istiyoruz" diye konuştu.


Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor
Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor
Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor
Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor
Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor
Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor
Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor
Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor
YORUMLAR
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Bozdoğan, Nazilli, Pazar, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadın başkanın takımı namağlup şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika


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