Kadın Basketbol Takımı\'nın Aday Kadrosu Açıklandı

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 20 kişilik aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 10 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak. Milliler, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynayacak.

Ay-yıldızlılar, ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü TSİ 17.30'da Fransa ile, ikinci müsabakasını 19 Haziran Perşembe günü TSİ 17.30'da İsviçre ile, son mücadelesinde ise 21 Haziran Cumartesi günü TSİ 20.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Aday sporcu kadrosu

Elif Bayram - Beşiktaş

Melek Uzunoğlu - Beşiktaş

Pelin Derya Bilgiç - ÇBK Mersin

Sinem Ataş - ÇBK Mersin

Teaira Zyaira McCovan - ÇBK Mersin

Berfin Sertoğlu - Emlak Konut

Sehernaz Çidal - Emlak Konut

Sevgi Uzun - Fenerbahçe

Şerife Alperi Onar - Fenerbahçe

Tilbe Şenyürek - Fenerbahçe

Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe

Meltem Yıldızhan - Galatasaray

Ayşe Cora - Galatasaray

Gökşen Fitik - Galatasaray

Derin Erdoğan - Galatasaray

İlayda Güner - Nesibe Aydın

Esra Ural Topuz - OGM Ormanspor

Manolya Kurtulmuş - OGM Ormanspor

Zeynep Şevval Gül - OGM Ormanspor

Elif İstanbulluoğlu - Louisville University/ ABD

İdari ve Teknik Kadro

Nilay Kartaltepe - A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri - TBF

Yasemin Horasan - A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri - TBF

Ekrem Memnun - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü - TBF/ Galatasaray

Hasan Fırat Okul - Yardımcı Antrenör - Danilo's Pizza

Emre Özsarı - Yardımcı Antrenör - Melikgazi Kayseri Basketbol

Jeffrey Jacob Walz - Yardımcı Antrenör - Louisville University

Selim Aldağ - Yardımcı Antrenör - Galatasaray

Ege Talay - İstatistik - Galatasaray

Enis Baş - Atletik Performans Antrenörü - Fenerbahçe

Berhan Bayram - Doktor - Acıbadem Sağlık Grubu

Ogün Köyağasıoğlu - Doktor

Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF

Burak Atik - Fizyoterapist

İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe

Abdullah Selen - Masör - 01 Adana Basketbol

Coşkun Bektaş - Malzeme Sorumlusu - TBF - İSTANBUL