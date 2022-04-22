Kadın basketboluna Ankara takımları damgasını vurdu - Son Dakika
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Kadın basketboluna Ankara takımları damgasını vurdu

22.04.2022 11:05
Kadın basketboluna Ankara takımları damgasını vurdu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun en iyi 5'ine Ankara takımlarından 4 oyuncu seçildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun en iyi 5'ine Ankara takımlarından 4 oyuncu seçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun en iyi 5'i belli oldu.

Play-off'a ligde mücadele eden dört Ankara takımı olan OGM Ormanspor, Nesine Aydın, BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi kalmayı başardı. Bu takımlardan birer oyuncu da sezonun en iyi 5'ine girmeyi başardı.

Çankaya Üniversitesi'nden La Tanya White 22.2, BOTAŞ'tan Jelena Dubljevic 21.2, Nesibe Aydın'dan Alaina Coates 28.4 ve Nesibe Aydın'dan Tearia Mc Cowan 29 verimlilik puanıyla en iyi 5'e girdi. Ankara takımlarının basketbolcularının dışında sezonun en iyileri arasına giren diğer isim 22.5 verimlilik puanıyla Fenerbahçe Safiport'un yıldızı Alina Iagupova oldu.

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Bellona Kayseri bin 801 sayı üretti Bellona Kayseri bin 801 sayı üretti Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 5'i açıklandı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 5'i açıklandı

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Ankara, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın basketboluna Ankara takımları damgasını vurdu - Son Dakika


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