Kadın basketbolunda son yarı finalist, yarın başkent derbisinde belli olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın basketbolunda son yarı finalist, yarın başkent derbisinde belli olacak

28.04.2022 10:39
Kadın basketbolunda son yarı finalist, yarın başkent derbisinde belli olacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile BOTAŞ karşılaşacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile BOTAŞ karşılaşacak.

Ligde tamamlanmayan tek çeyrek final serisi olan eşleşmede iki taraf da sahasındaki maçı kazanmayı başardı.

Normal sezonu 3. sırada bitiren OGM Ormanspor, ilk maçı sahasında 72-71 kazandı. Normal sezonu 6. sırada tamamlayan BOTAŞ da sahasındaki maçta rakibini 83-77 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-BOTAŞ maçının galibi, Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Nesibe Aydın'nın ardından son yarı finalist olacak. Maçı kazanan takım yarı finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi olmaya hak kazanacak.

YORUMLAR
500
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka'da Play-Off hesabı Pınar Karşıyaka'da Play-Off hesabı

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Play Off, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın basketbolunda son yarı finalist, yarın başkent derbisinde belli olacak - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
03:32 İtalya'da çocuklara yalnızca babanın soyadının verilmesi 'ayrımcılık' olarak kabul edildi: Artık annenin soyadını da alabilecekler
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 Mayıs'ta 4.5 TL olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:56:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın basketbolunda son yarı finalist, yarın başkent derbisinde belli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement