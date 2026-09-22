Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Kastamonu'da kampa girdi - Son Dakika
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Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Kastamonu'da kampa girdi

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Kadın Boks Milli Takımı, 14-25 Kasım'da Hırvatistan'da yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdi. Antrenör Keskin, 20 sporcunun katıldığı kampta 3 kamp yapacaklarını, geçen yıl Avrupa şampiyonu olan takımın şampiyonluk adayı olduğunu söyledi.

Kadın Boks Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdi.

Milli takım, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek şampiyona için Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Takımın antrenörü Muhammet Ali Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 20 sporcunun katıldığını belirtti.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için 3 kamp yapacaklarını anlatan Keskin, şunları söyledi:

"Son kampımızı ikili kamp yapmayı düşünüyoruz. Sporcuların durumu çok iyi. Geçen yıl bu takım Avrupa şampiyonu oldu. Yeni gelen sporcularımız da çok iyi. İyi hazırlanıyoruz. Durumumuz çok iyi. Güzel çalışıyoruz."

Günde çift idmanla şampiyonaya hazırlandıklarını anlatan Keskin, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıHırvatistanKastamonuSporSon Dakika

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