Kadın Boks Milli Takımı Kampına Ara Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Boks Milli Takımı Kampına Ara Verdi

Kadın Boks Milli Takımı Kampına Ara Verdi
28.06.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası için Kastamonu kampını sonlandırdı.

Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yaptığı kamp çalışmalarına ara verdi.

Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışan milli takım, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile 15-26 Eylül'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kastamonu kampına 17 sporcuyla katılan milli takım, 15-30 Temmuz'da Almanya'da yapacağı kampın ardından hazırlıklarına yeniden Kastamonu'da devam edecek.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Takım olarak iyi çalıştıklarını belirten Yiğit, "Almanya'da 15 günlük kamp yapacağız. Takım olarak şu an iyi çalışıyoruz. Akdeniz Oyunları'nda da en iyi dereceleri yapacağımızı umuyoruz." dedi.

Yiğit, Almanya kampına Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımla katılacaklarını ifade ederek, "Oraya 10 sıklette gideceğiz. İnşallah ülkemizi mahcup etmeden en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kampta antrenmanların verimli geçtiğini ve takım içindeki dayanışmanın üst seviyede olduğunu dile getiren Yiğit, sporcuların hazırlık sürecinde birbirlerine destek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Kastamonu, Almanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Boks Milli Takımı Kampına Ara Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

13:30
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
13:18
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
13:07
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:54:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Boks Milli Takımı Kampına Ara Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.