Kadın Boks Takımı, Dünya Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Spor

Kadın Boks Takımı, Dünya Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'daki şampiyonada 6 madalya ile yurda döndü.

17.03.2025 18:55
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- Kadın Boks Milli Takımı, yurda döndü

İSTANBUL - Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü olan Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, yurda döndü.

Sırbistan'ın Niş kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 1'i altın olmak üzere toplam 6 madalya aldı. Ay-yıldızlılarda Busenaz Sürmeneli 66 kiloda altın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ile 81 kiloda Elif Güner bronz madalya elde etti. Milli boksörler, Niş'ten karayolu ile Belgrad'a oradan kalkan uçakla da öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Esra Yıldız Kahraman ile milli takım antrenörleri çiçeklerle karşılandı.

Buse Naz Çakıroğlu: "Takım olarak artık daha güçlüyüz"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonaya kısıtlı zaman diliminde hazırlandıklarını dile getirerek, "Güzel bir turnuva geçirdik. Olimpiyattan sonra çok kısa bir süremiz vardı. Yaklaşık 2.5 aylık bir süre vardı elimizde çalışmak için. Aslında buradaki performansımız tamamen olimpiyatın kalıntılarıydı. Başarılı da olduk. Olimpiyattaki performansımızın aynısını sergiledik. Mutlu olduğumuz iki konu var. Bunlar; olimpiyatlardaki gibi madalyalar ile yurda dönmemiz ve Busenaz Sürmeneli'nin kendisini bulması oldu. Şu anda dünya şampiyonu olarak aramızda. Takım olarak artık daha güçlüyüz. Önümüzde World Boxing Şampiyonası var. Yaklaşık 6 ay gibi bir süremiz var. Öncelikli hedefimiz tabii Los Angeles Olimpiyatları. İnşallah oradan çok daha iyi sonuçlarla döneceğiz" diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli: "Bu turnuva benim için geri dönüş biletiydi"

Üçüncü kez dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, "Biz oraya 2-2.5 ay çalışmayla gittik. Benim için çok önemliydi. Çünkü Paris'ten üzüntüyle dönmüştüm, burası benim için geri dönüş biletiydi. Arka planda görünmeyen pek çok şey var. Bu gördüğünüz kişiler, benim toparlanmamda çok büyük rol oynadılar. Her gün odada motivasyon konuşmaları yaptılar. Benim için yaptıkları paha biçilemez. Benimle sevinen ve üzülen herkese çok teşekkür ediyorum. Geri döndüğüm için de çok mutluyum. Bu takımı iyi izleyin. 2028'e emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah hep birlikte kürsüde olacağız" şeklinde konuştu.

Hatice Akbaş: "Kadın boksunu bu şampiyonada nereye taşıdığımızı göstermiş olduk"

Milli boksör Hatice Akbaş da takım halinde güzel bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Bunu kısa bir sürede başardık. Gerçekten çok mutluyuz. Kadın boksunu da bu şampiyonada nereye taşıdığımızı göstermiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Bize verilen destekten dolayı federasyonumuza ve Fenerbahçe Kulübü'ne de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Büşra Işıldar: "Asıl hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları"

Asıl hedef olarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nı gösteren Büşra Işıldar ise, "Ülkemize madalyalar ile geldik ve çok mutluyuz. Bu bizim için ölçü değil. Asıl hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Orada güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Güçlü ve iyi bir takımız. Arkadaşlarıma ve kendime de güveniyorum" cümlelerine yer verdi.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, kısa süre içinde şampiyonaya hazırlandıklarına dikkat çekerek, "Üçüncü olduk. Elimizden geleni yaptık. Hedefimiz olimpiyat oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Antrenör Cahit Süme de hedeflerinin sıradaki organizasyonlarda daha iyi başarılar etmek olduğunu söyledi.

Kafilede yer alan sporcular daha sonra kendilerini bekleyen özel araçlarla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İHA

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