Kadın Futbol Ligi'nde 2. Hafta FOMGET rakibini 23 golle devirdi
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, oynanan 2 maçla başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Giresun Sanayispor'u 23-0 yenerek farklı bir galibiyet aldı; Sultanbeyligücü ise Ünye'yi 4-2 mağlup etti. Trabzonspor-Bakırköy maçı ise Bakırköy'ün sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, yapılan 2 maçla başladı.
Ligde bugün yapılacağı açıklanan Trabzonspor-Bakırköy mücadelesi, İstanbul temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynananamadı.
Diğer iki mücadele ve sonuçları şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Giresun Sanayispor: 23-0
Sultanbeyligücü-Safi MCL Bentonit Ünye: 4-2
Kaynak: AA
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