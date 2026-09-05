Kadın Futbol Ligi'nde 2. Hafta FOMGET rakibini 23 golle devirdi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci hafta, yapılan 2 maçla başladı.

Ligde bugün yapılacağı açıklanan Trabzonspor-Bakırköy mücadelesi, İstanbul temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynananamadı.

Diğer iki mücadele ve sonuçları şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET- Giresun Sanayispor: 23-0

Sultanbeyligücü-Safi MCL Bentonit Ünye: 4-2