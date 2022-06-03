Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak

03.06.2022 17:21
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final maçı 12 Haziran Pazar günü İzmir'deki Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final maçı 12 Haziran Pazar günü İzmir'deki Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde finalistler 5 Haziran Pazar günü yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak. ALG Spor ile Beşiktaş Vodafone, saat 17.00'de Gaziantep'te Batur Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı final ilk maçını ALG Spor 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe ise saat 18.00'de Beylerbeyi 75.Yıl Stadı'nda Wulfz Fatih Karagümrük ile 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında karşı karşıya gelecek. Yarı final eşleşmelerinde iki maç sonunda beraberlik durumunda, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final ise 12 Haziran Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılacak - Son Dakika

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