Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu 'nda federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura ve fikstür çekimi saat 11.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kadın Futbol Süper Ligi'nde grup kura ve fikstür çekimi yarın yapılacak - Son Dakika

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