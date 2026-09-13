Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ünye ile Yüksekova 3. haftada 0-0 berabere kaldı
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Ünye Çınarsuyu Suni Çim Saha'da oynanan Safi MCL Bentonit Ünye-Yüksekova SK maçı 0-0 sona erdi. Gol sesi çıkmayan karşılaşmayı ev sahibi takımın başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki afi MCL Bentonit Ünye- Yüksekova SK maçı 0-0 bitti.
Ünye Çınarsuyu Suni Çim Saha'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Maçı, ev sahibi takımın başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.
Kaynak: AA
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